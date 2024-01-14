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Вночі росіяни скинули авіабомби на Вовчанськ: пошкоджене підприємство

Вночі росіяни скинули авіабомби на Вовчанськ: пошкоджене підприємство

Київ • УНН

 • 30453 перегляди

російські війська атакували Вовчанськ та інші населені пункти Харківської області, спричинивши структурні пошкодження та перебої в електропостачанні.

Сьогодні вночі окупаційні війська рф завдали ударів керованими авіабомбами по Вовчанську Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі 

За його словами, артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району, Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Під авіаційними ударами були Вовчанськ Чугуївського району, Веселе Харківського району; Піщане, Іванівка Куп'янського району.

Сьогодні близько 01:30 окупанти завдали ударів КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство: два ангари та тік. Інформація щодо потерпілих не надходила. Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили

- підкреслив очільник ОВА.

Доповнення 

Вчора о 09:30 ворог атакував КАБами Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, близько 13:00 росіяни обстріляли Івашки Богодухівського району. Пошкоджено три житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без постраждалих.

За словами Синєгубова, о 14:00 війська РФ з мінометів обстріляли Золочів Богодухівського району. Постраждалих немає.

Також зазначається, що Збройні сили України відбили чотири ворожі атаки біля Синьківки Куп'янського району.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 13 січня, у Запорізькій області росіяни обстріляли 20 населених пунктів, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Володимир Омельченко

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