Доба на Запоріжжі: окупанти завдали майже півтори сотні ударів по регіону

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Київ • УНН

 • 29258 перегляди

росіяни завдали ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.

Протягом минулої доби, 13 січня, у Запорізькій області росіяни обстріляли 20 населених пунктів, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі 

Загарбники здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Левадного та Кам'янського, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботиному, Полтавці, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Новоандріївці, Затишшю, Малій Токмачці, Малинівці й П'ятихаткам.

Також окупанти вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову та Новоандріївці.

97 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Степового, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл

- резюмував Малашко.

росіяни вранці вдарили ракетами по Сумщині: є постраждала та пошкодження13.01.24, 10:57 • 31909 переглядiв

Доповнення 

За словами очільника Запорізької ОВА, наразі є 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо

Унаслідок ракетного удару рф по Великописарівській громаді на Сумщині пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, прокурори документують наслідки.

Володимир Омельченко

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