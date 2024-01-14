Доба на Запоріжжі: окупанти завдали майже півтори сотні ударів по регіону
Київ • УНН
росіяни завдали ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.
Протягом минулої доби, 13 січня, у Запорізькій області росіяни обстріляли 20 населених пунктів, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.
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Загарбники здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Левадного та Кам'янського, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботиному, Полтавці, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Новоандріївці, Затишшю, Малій Токмачці, Малинівці й П'ятихаткам.
Також окупанти вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову та Новоандріївці.
97 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Степового, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл
росіяни вранці вдарили ракетами по Сумщині: є постраждала та пошкодження13.01.24, 10:57 • 31909 переглядiв
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За словами очільника Запорізької ОВА, наразі є 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.
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