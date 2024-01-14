Сутки на Запорожье: оккупанты нанесли почти полторы сотни ударов по региону

За прошедшие сутки, 13 января, в Запорожской области россияне обстреляли 20 населенных пунктов, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом заявил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Захватчики совершили 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки, Левадного и Каменского, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботино, Полтавке, Левадному, Новодаровке, Чаривному, Новоандреевке, Затишью, Малой Токмачке, Малиновке и Пятихаткам.

Также оккупанты вколотили 5 авиаснарядов по Орехову и Новоандреевке.

97 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Роботино, Левадного, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Плавней, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел - резюмировал Малашко.

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Дополнение

По словам главы Запорожской ОГА, сейчас есть 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним,

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