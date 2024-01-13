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Ворог ударив чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині

Ворог ударив чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині

Київ • УНН

 • 85891 перегляди

російські ракетні удари пошкодили цивільну інфраструктуру у Великописарівці Сумської області. Прокуратура оцінює наслідки чотирьох ракетних ударів.

Унаслідок ракетного удару рф по Великописарівській громаді на Сумщині пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, прокурори документують наслідки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у ніч з 12 на 13 січня 2024 року ворог запустив по території Великописарівської громади Сумської області, за попередньою інформацією, 4 ракети С-300,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки окупантів пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків та ЛЕП.

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Нагадаємо

13 січня російські війська завдали удару ракетами Х-22 по м. Шостка Сумської області; один мирний житель отримав поранення, пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Ольга Розгон

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