росіяни вранці вдарили ракетами по Сумщині: є постраждала та пошкодження
Київ • УНН
Російські війська завдали удару ракетами Х-22 по м. Шостка Сумської області; один мирний житель отримав поранення, пошкоджено щонайменше 26 будинків.
Армія рф вранці здійснила удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, росіяни вдарили надзвуковими крилати ракетами Х-22. Внаслідок ракетного удару поранено жінку, є пошкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, 13 січня 2024 року вранці ворог здійснив удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22
Як повідомляється, внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Сили оборони знищили 8 крилатих ракет. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника.