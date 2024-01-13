россияне утром ударили ракетами по Сумской области: есть пострадавшая и повреждения
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар ракетами Х-22 по г. Шостка Сумской области; один мирный житель получил ранения, повреждены по меньшей мере 26 домов.
Армия рф утром осуществила удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, россияне ударили сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. В результате ракетного удара ранена женщина, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 13 января 2024 года утром враг совершил удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22
Как сообщается, в результате атаки оккупантов получила ранения мирная жительница. Взрывной волной повреждены по меньшей мере 26 домов.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив ракеты и ударные БплА. Силы обороны уничтожили 8 крылатых ракет. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.
россияне утром ударили ракетами по Сумской области: есть пострадавшая и повреждения
Российские войска нанесли удар ракетами Х-22 по г. Шостка Сумской области; один мирный житель получил ранения, повреждены по меньшей мере 26 домов.
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