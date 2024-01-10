Ночной обстрел Харькова: враг бил по детскому оздоровительному лагерю

Ночью россияне снова обстреливали Харьков. На этот раз, как сообщил городской голова Игорь Терехов, объектом атаки стал детский лагерь - к счастью сейчас он пустой, сообщает УНН.

"Относительно ночного обстрела. Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждены несколько зданий, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пустой.

Подчеркиваю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он - в чистом виде террорист", - написал Терехов в своем Телеграм-канале.