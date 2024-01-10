Нічний обстріл Харкова: ворог бив по дитячому оздоровчому табору

Вночі росіяни знову обстрілювали Харків. Цього разу, як повідомив міський голова Ігор Терехов, об’єктом атаки став дитячий табір – на щастя зараз він порожній, повідомляє УНН.

"Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній.

Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист", - написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.