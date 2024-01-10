Нічний обстріл Харкова: ворог бив по дитячому оздоровчому табору

ukenru
29 березня, 17:57 • 125643 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 153159 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 144158 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 182074 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 156482 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 142122 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 150999 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148397 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 406691 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172829 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 60100 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 63658 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 68109 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 67192 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 42772 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 256946 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 406693 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 458475 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 465366 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 373320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 27762 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 153127 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137430 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131245 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104960 перегляди
Актуальне
Нічний обстріл Харкова: ворог бив по дитячому оздоровчому табору

Нічний обстріл Харкова: ворог бив по дитячому оздоровчому табору

Київ • УНН

 • 33863 перегляди

Харків був обстріляний росіянами, які націлилися на порожній дитячий табір, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.

Вночі росіяни знову обстрілювали Харків. Цього разу, як повідомив міський голова Ігор Терехов, об’єктом атаки став дитячий табір – на щастя зараз він порожній, повідомляє УНН.

"Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній.

Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист", - написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42