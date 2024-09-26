Ночная атака рф на Киевскую область: Кравченко рассказал о повреждениях из-за падения обломков

В Киевской области по состоянию на 14:30 в результате ночной вражеской атаки армии рф пострадал один человек, в результате падения обломков в трех районах есть повреждения в 5 частных домах и трех многоэтажках, возникли 6 пожаров лесной подстилки. Об этом в четверг сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Киевщина продолжает ликвидировать последствия ночной атаки. По состоянию на 14:30 в результате воздушной атаки пострадал один человек. Ранения получила 66 летняя жительница одного из населенных пунктов Киевской области. У нее незначительные раны. От помощи скорой отказалась - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в трех районах области повреждены 5 частных домов. В них выбиты окна и повреждены фасады. Также в 3-х многоэтажных домах повреждены окна в нескольких квартирах. Незначительные повреждения фасада здания зафиксированы на одном из предприятий области.

Также в трех районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей спасатели ликвидировали 6 пожаров лесной подстилки и травяного настила.

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