Силы обороны сбили 66 из 78 "шахедов" и 4 из 6 вражеских ракет

В небе над Украиной в ночь на 26 сентября Силы обороны сбили 66 из 78 ударных БПЛА типа "Shahed" и четыре из шести вражеских ракеты. восемь БПЛА локально потеряно в нескольких регионах Украины. Один - вернулся в россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - рф). - рассказали в ПС ВСУ.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа. - указали в ПС ВСУ.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания