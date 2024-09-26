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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны сбили 66 из 78 "шахедов" и 4 из 6 вражеских ракет

Силы обороны сбили 66 из 78 "шахедов" и 4 из 6 вражеских ракет

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 06:09  •  4231 просмотра

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В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины отбили масштабную воздушную атаку. Сбито 66 из 78 ударных БПЛА «Shahed» и 4 из 6 вражеских ракет, 8 БПЛА потеряно локально.

В небе над Украиной в ночь на 26 сентября Силы обороны сбили 66 из 78 ударных БПЛА типа "Shahed" и четыре из шести вражеских ракеты. восемь БПЛА локально потеряно в нескольких регионах Украины. Один - вернулся в россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - рф).

- рассказали в ПС ВСУ. 

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

- указали в ПС ВСУ. 

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания26 сентября 2024, 05:24 • 7717 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
odesskaya-oblastОдесская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
kkh-59Кх-59
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина