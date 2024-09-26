Сили оборони збили 66 із 78 "шахедів" та 4 із 6 ворожих ракет
Київ • УНН
У ніч на 26 вересня Сили оборони України відбили масштабну повітряну атаку. Збито 66 з 78 ударних БПЛА "Shahed" та 4 з 6 ворожих ракет, 8 БПЛА втрачено локаційно.
У Небі над Україною у ніч на 26 вересня Сили оборони збили 66 із 78 ударних БПЛА типу "Shahed" та чотири із шести ворожих ракети.Вісім БПЛА локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один – повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один – повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
Івано-Франківщина зазнала ворожої атаки: пошкоджено критичну інфраструктуру, є знеструмлення26.09.24, 08:24 • 17846 переглядiв