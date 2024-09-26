Нічна атака рф на Київщину: Кравченко розповів про пошкодження через падіння уламків

У Київській області станом на 14:30 внаслідок нічної ворожої атаки армії рф постраждала одна людина, внаслідок падіння уламків у трьох районах є пошкодження в 5 приватних будинках та трьох багатоповерхівок, виникли 6 пожеж лісової підстилки. Про це у четвер повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки нічної атаки. Станом на 14:30 внаслідок повітряної атаки постраждала одна людина. Поранення отримала 66 річна мешканка одного з населених пунктів Київщини. В неї незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася - написав Кравченко у Facebook.

За його словами, в трьох районах області пошкоджено 5 приватних будинків. В них вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також в 3-х багатоповерхових будинках пошкоджено вікна у декількох квартирах. Незначні пошкодження фасаду будівлі зафіксовано на одному з підприємств області.

Також в трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей рятувальники ліквідували 6 пожеж лісової підстилки та трав'яного настилу.

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