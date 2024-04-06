Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

Количество раненых в результате ночной атаки армии рф на Харьков возросло до 11, еще шестеро погибли. Повреждены, в частности, жилые дома, административное здание, детсад и здания общежитий. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

6 апреля 00:20 - 00:43 м. Харьков, Шевченковский район. В результате серии обстрелов С-300 было повреждено 9 жилых домов, административное здание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещение магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили. Повторный обстрел в 01:02. В общем ранены 11 человек. 6 человек погибли - написал Синегубов в соцсетях.

Кроме того, 5 апреля, в 15:32 россияне атаковали Харьков КАБом. В результате атаки горели конструктивные элементы здания на отдельных участках территории. Повреждены фасады зданий. Как сообщается, обошлось без пострадавших.

Дополнение

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подверглись н.п. Круглое, Берестовое, Купянск.

19:14 повторный обстрел с. Момотово Харьковского района. Попадание С-300 в недействующую ферму. Без пострадавших.

17:30 в г. Волчанск в результате артобстрела повреждено здание магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.



17:10 враг обстрелял из РСЗО с. Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар был произошел вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй - по открытой территории. Без пострадавших.



15:15 в с. Русская Лозовая в результате вражеского авиационного обстрела КАБами поврежден частный дом. Без пострадавших.



14:25 в г. Купянск попадание FPV-дроном по территории. Повреждена машина. Без пострадавших.



11:40 в г. Волчанск в результате обстрела FPV-дроном повреждено помещение магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.



5 апреля 10:54 в с. Пески-Радьковские Изюмского района. В результате обстрела из РСЗО произошло возгорание на территории недействующего сельхозпредприятия. Пострадавших нет.



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