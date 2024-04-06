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Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре
В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
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Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения
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Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий
В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев
Вражеский ракетный обстрел повредил Мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье, который оказывал помощь тысячам переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв
российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 31 взрыв.
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб
россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре
В результате российского артиллерийского обстрела в Днепропетровской области повреждены дом культуры, библиотека, жилье для ВПЛ, торговый центр, спортивный клуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более десятка автомобилей и гаражей.
В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты
Украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников и 3 вражеские ракеты в противовоздушном бою в ночь на 6 апреля 2024 года.
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 790 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиаударов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв
В Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник, однако в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. Жертв нет.
Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 260 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области, среди которых ракетные удары, авиаудары, удары беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерийские обстрелы. Кроме того, 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.