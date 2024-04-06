В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Враг ракетным ударом повредил мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожье вражеская ракета повредила мелитопольский дом, который служил центром помощи "Именно здесь".

Это место, где в течение почти двух лет команда из Мелитополя принимала, оказывала помощь и поддержку десяткам тысяч переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.

Почти ежедневно россия разрушает наши дома. Убивает наших людей и на подконтрольной Украине территории, и в оккупации. Тирания не остановится.



Призываю всех партнеров Мелитополя, Запорожья, Украины не молчать. Должны противостоять врагу. Должны остановить - заявил Иван Федоров.

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