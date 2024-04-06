В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
melitopolМелитополь
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  114645 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  126845 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  126716 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  122241 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125323 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117648 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119303 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111581 просмотра

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4 апреля 2024, 12:13  •  101121 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Вражеский ракетный обстрел повредил Мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье, который оказывал помощь тысячам переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.

Война •   •  3354 просмотра
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 31 взрыв.

Война •   •  6105 просмотра
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Война •   •  8019 просмотра
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В результате российского артиллерийского обстрела в Днепропетровской области повреждены дом культуры, библиотека, жилье для ВПЛ, торговый центр, спортивный клуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более десятка автомобилей и гаражей.

Война •   •  10840 просмотра
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

Украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников и 3 вражеские ракеты в противовоздушном бою в ночь на 6 апреля 2024 года.

Война •   •  12654 просмотра
В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 790 военнослужащих.

Война •   •  14473 просмотра
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиаударов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  15520 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв

В Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник, однако в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. Жертв нет.

Война •   •  15066 просмотра
На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв

Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 260 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области, среди которых ракетные удары, авиаудары, удары беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерийские обстрелы. Кроме того, 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.

Война •   •  19322 просмотра
Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения

Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки

В результате ночной российской атаки на Харьков погибло 6 человек, 10 получили ранения, значительный ущерб был нанесен жилым и коммерческим зданиям.

Война •   •  20090 просмотра
Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки