Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения

В течение последних суток оккупанты нанесли 260 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, вражеские силы ударили по меньшей мере 5 ракетами по Запорожью. Авиационные удары были нанесены по Работино, а также 46 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

9 обстрелов реактивно-снарядных средств накрыли Малую Токмачку и Работино, а также 199 артобстрелов было нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Вербового.

Кроме того, зафиксировано 48 случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Добавим

Во время ночной дроновой атаки ПВО уничтожила 3 ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136".

Напомним

Вторые сутки подряд враг атакует Запорожье. Следовательно, утром россияне направили на город ракеты, что привело к значительным разрушениям на промышленных предприятиях. К счастью, предварительно не сообщается о пострадавших в результате этих атак.

В Запорожье прогремел взрыв