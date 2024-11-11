Ночная атака рф дронами на Киевщину: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, которые были сбиты силами ПВО. Из-за падения обломков возникли локальные возгорания травы, пострадавших нет.
Киевская область снова подверглась ночной атаке российских войск дронами, из-за обломков возникли локальные возгорания травы, пострадавших нет, сообщил в понедельник начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами. Вражеские цели уничтожены силами ПВО. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В двух районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникло несколько возгораний травяного настила. Все участки пожаров ликвидированы
Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов11 ноября 2024, 07:57 • 9686 просмотров