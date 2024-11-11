Ночная атака рф дронами на Киевщину: что известно о последствиях

Киевская область снова подверглась ночной атаке российских войск дронами, из-за обломков возникли локальные возгорания травы, пострадавших нет, сообщил в понедельник начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами. Вражеские цели уничтожены силами ПВО. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В двух районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникло несколько возгораний травяного настила. Все участки пожаров ликвидированы - написал Кравченко.

Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов