Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов

россия ночью атаковала Украину 74 беспилотниками и двумя ракетами Х-59/69. Уничтожено 39 вражеских дронов и 2 ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября 2024 года (с 20.00 10 ноября) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ТОТ Запорожской области, 74-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

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