Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 25539 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 128702 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 161076 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 173933 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 174904 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 131389 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128614 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121475 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов

Над Украиной сбили две запущенные рф ракеты и 39 из 74 дронов

Киев  •  УНН

07:57 • 4655 просмотра

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Ночью россия атаковала Украину 74 дронами, в том числе «Shahed», и 2 ракетами Х-59/69. ВСУ уничтожили 39 БпЛА и 2 ракеты в девяти областях, еще 33 дрона потеряны или покинули воздушное пространство.

россия ночью атаковала Украину 74 беспилотниками и двумя ракетами Х-59/69. Уничтожено 39 вражеских дронов и 2 ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября 2024 года (с 20.00 10 ноября) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ТОТ Запорожской области, 74-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Киев пережил 4,5-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно11 ноября 2024, 07:29 • 7581 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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