Ночная атака на Запорожский район: погибла женщина, ранены мужчина и 10-летний мальчик

В ночь на пятницу, 20 марта, россияне атаковали Запорожскую область, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, атаке подвергся Запорожский район.

Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения. Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома - уточнил Федоров.

Напомним

Накануне в Запорожье российские войска атаковали инфраструктуру, из-за чего возникли перебои со светом, один человек тяжело ранен.