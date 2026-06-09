Спецоперация Мяу-Мяу: украинские военные с помощью "Вампира" эвакуировали кошачью семью с передовой

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады провели спецоперацию "Мяу-Мяу" — с помощью гексакоптера "Вампир" эвакуировали кошачью семью, передает УНН.

Детали

Когда разные бригады показывают работу тяжелых гексакоптеров "Вампир", обычно это о ночных сбросах, уничтожении бронетехники, выжигании блиндажей или доставке продуктов. Но история 118-й отдельной механизированной бригады совсем другая — она о спасении.

Пилоты мотопехотного батальона 118 отдельной механизированной бригады провели уникальную гуманитарную миссию под кодовым названием "Мяу-Мяу". С одной из передовых позиций с помощью большого дрона они успешно эвакуировали кошку с пятью котятами. — говорится в сообщении бригады.

Кроме того, военные показали пушистых "десантников", которые переместились с фронта в тыл.