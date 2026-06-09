Спецоперация Мяу-Мяу: украинские военные с помощью "Вампира" эвакуировали кошачью семью с передовой
Киев • УНН
Пилоты 118-й бригады с помощью гексакоптера "Вампир" провели миссию по спасению кошки и пяти котят. Животных успешно эвакуировали с передовой в тыл.
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады провели спецоперацию "Мяу-Мяу" — с помощью гексакоптера "Вампир" эвакуировали кошачью семью, передает УНН.
Детали
Когда разные бригады показывают работу тяжелых гексакоптеров "Вампир", обычно это о ночных сбросах, уничтожении бронетехники, выжигании блиндажей или доставке продуктов. Но история 118-й отдельной механизированной бригады совсем другая — она о спасении.
Пилоты мотопехотного батальона 118 отдельной механизированной бригады провели уникальную гуманитарную миссию под кодовым названием "Мяу-Мяу". С одной из передовых позиций с помощью большого дрона они успешно эвакуировали кошку с пятью котятами.
Кроме того, военные показали пушистых "десантников", которые переместились с фронта в тыл.
Эта спасательная миссия — еще одно доказательство того, что украинские воины в этой жесточайшей войне остаются Людьми и готовы рисковать даже ради самого маленького живого существа