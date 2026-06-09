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Убийство Ирины Заруцкой в США: обвиняемого признали недееспособным и отправили на принудительное лечение

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Декарлоса Брауна, обвиняемого в убийстве Ирины Заруцкой в Шарлотте, признали недееспособным. Суд назначил ему лечение для восстановления состояния.

Убийство Ирины Заруцкой в США: обвиняемого признали недееспособным и отправили на принудительное лечение

В США мужчина, обвиняемый в смертельном ножевом ранении украинки Ирины Заруцкой в пригородном поезде в Шарлотте в августе, признан недееспособным для участия в судебном процессе в федеральном суде на данный момент. Об этом сообщила во вторник прокуратура западного округа Северной Каролины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

35-летний Декарлос Браун-младший обвиняется в убийстве 23-летней украинской беженки Заруцкой в поезде легкорельсового транспорта в Шарлотте. Дело привлекло внимание всей страны после публикации видеозаписи с камеры наблюдения, зафиксировавшей жестокое нападение.

Во вторник утром Браун предстал перед федеральным судом для слушания по поводу его дееспособности, и в ходе короткого заседания было установлено, что он "недееспособен для участия в судебном процессе на данный момент", говорится в заявлении прокуратуры США.

"Однако судья счел прогноз относительно дееспособности Брауна благоприятным и распорядился о назначении ему лечения", — говорится в заявлении. "Господин Браун останется под стражей в федеральном суде на время лечения и на протяжении всего судебного разбирательства".

В прокуратуре добавили, что решение по делу Брауна касается исключительно конституционного определения дееспособности, которое подразумевает его способность понимать ход разбирательства и оказывать помощь в собственной защите. "Это не имеет никакого отношения к фактам дела или к нападению с ножом, произошедшему в трамвае Шарлотта", — добавили в прокуратуре США.

Расс Фергюсон, прокурор США по западному округу Северной Каролины, заявил: "Это дело тяготит нас каждый день, и наша главная забота — добиться справедливости для Ирины Заруцкой и ее семьи. Это шаг в процессе обеспечения наличия прочного дела, способного выдержать апелляцию".

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Добавим

В сентябре Брауну было предъявлено федеральное обвинение по одному пункту в совершении деяния, повлекшего смерть в общественном транспорте, — преступление, за которое, согласно Министерству юстиции США, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни.

Ему также предъявлено обвинение штата в убийстве первой степени в связи с убийством Заруцкой 22 августа 2025 года. В апреле Браун был признан неспособным участвовать в судебном процессе по обвинению в убийстве штата по аналогичным основаниям, что и в решении, вынесенном во вторник.

По данным северокаролинского телеканала WRAL, федеральный судья на слушании во вторник распорядился о госпитализации Брауна сроком до четырех месяцев, чтобы медицинские работники могли оценить его состояние и определить, сможет ли лечение восстановить его дееспособность для продолжения участия в деле.

WRAL сообщило, что состоится еще одно слушание с целью оценки его психической пригодности к участию в судебном процессе после выписки из больницы.

После слушания во вторник WRAL сообщило, что Фергюсон сказал репортеру, что он очень надеется, что дееспособность Брауна будет восстановлена. "Врач, осматривавший его сегодня перед слушанием по его дееспособности, установил, что прогноз восстановления очень хороший, поэтому я полагаюсь на врачей", — сказал он. "Я думаю, что прогноз хороший, и мы увидим его на судебном процессе".

Браун имеет документально подтвержденную историю предыдущих арестов, других юридических проблем и проблем с психическим здоровьем. Его адвокаты в мае утверждали, что Браун "страдает от серьезного психического заболевания и нарушений", и заявили, что "эксперты из (министерства юстиции и федерального Бюро тюрем) определили, что психическое заболевание и нарушения господина Брауна делают его в настоящее время неспособным участвовать в федеральном уголовном деле".

Гибель украинской беженки Ирины Заруцкой - убийцу признали психически недееспособным для суда09.04.26, 14:45 • 3395 просмотров

Антонина Туманова

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