Нічна атака на Запорізький район: загинула жінка, поранено чоловіка та 10-річного хлопчика
Київ • УНН
Внаслідок двох ударів по Запорізькому району загинула жінка, а чоловік та дитина отримали поранення. російські війська зруйнували приватні будинки.
В ніч на п'ятницю, 20 березня, росіяни атакували Запорізьку область, є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, атаки зазнав Запорізький район.
Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки
Нагадаємо
Напередодні у Запоріжжі російські війська атакували інфраструктуру, через що виникли перебої зі світлом, одна людина тяжко поранена.
