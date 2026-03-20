Нічна атака на Запорізький район: загинула жінка, поранено чоловіка та 10-річного хлопчика

В ніч на п'ятницю, 20 березня, росіяни атакували Запорізьку область, є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

За його словами, атаки зазнав Запорізький район.

Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки - уточнив Федоров.

Напередодні у Запоріжжі російські війська атакували інфраструктуру, через що виникли перебої зі світлом, одна людина тяжко поранена.

