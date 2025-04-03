НМТ-2025: сегодня завершается основной период регистрации

В четверг, 3 апреля, завершается основной период регистрации на НМТ. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

3 апреля завершится основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году - говорится в сообщении.

Украинский центр оценивания качества образования посоветовал потенциальным абитуриентам / абитуриенткам не медлить и с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО.

После создания персонального кабинета в нем нужно будет выполнить следующие действия:

указать регистрационные данные, указать из предложенных перечней учебный предмет по выбору и населенный пункт в Украине или за рубежом, где участник / участница планирует находиться в дни проведения НМТ, а также язык составления предметов сертификационной работы;

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически в соответствии со способом создания персонального кабинета и внесенных регистрационных данных);

подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

Обращаем особое внимание на следующее: если абитуриент / абитуриентка не нажмет на кнопку "Отправить на обработку" - региональный центр оценивания качества образования не сможет обработать внесенную им / ею информацию, поэтому он / она не будет зарегистрирован для участия в НМТ - добавили в УЦОКО.

По результатам обработки регистрационных документов абитуриент / абитуриентка в персональном кабинете получит сообщение об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2025 года или же сообщение о необходимости в доработке предоставленной им / ею информации и/или копий документов. Поэтому после отправки документов на обработку рекомендуем заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важное сообщение. Исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно.

Если же абитуриент / абитуриентка не устранит недостатки, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, - ему / ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ - отметили в УЦОКО.

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