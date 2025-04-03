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НМТ-2025: сьогодні завершується основний період реєстрації

Київ • УНН

 • 11413 перегляди

Основний період реєстрації на НМТ-2025 закінчується 3 квітня. Потенційним вступникам необхідно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та надіслати необхідні документи.

НМТ-2025: сьогодні завершується основний період реєстрації

У четвер, 3 квітня, завершується основний період реєстрації на НМТ. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

3 квітня, завершиться основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році

- йдеться у повідомленні.

Український центр оцінювання якості освіти порадив потенційним вступникам / вступницям не зволікати і за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО.

Після створення персонального кабінету в ньому потрібно буде виконати такі дії:

  • зазначити реєстраційні дані, вказати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де учасник / учасниця планує  перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;
    • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до способу створення персонального кабінету і внесених реєстраційних даних);
      • підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

        Звертаємо особливу увагу на таке: якщо вступник / вступниця не натисне на кнопку "Надіслати на обробку" — регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесеної ним / нею інформації, тож його / її не буде зареєстровано для участі в НМТ

        - додали в УЦОЯО.

        За результатами оброблення реєстраційних документів вступник / вступниця в персональному кабінеті отримає повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року або ж повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ним / нею інформації та/або копій документів. Тож після надсилання документів на обробку рекомендуємо заглядати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення. Виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно. 

        Якщо ж вступник / вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, — йому / їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ

        - зауважили в УЦОЯО.

        ​​НМТ-2025: як підготуватися до складання тесту з історії України04.11.24, 18:04 • 19634 перегляди

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

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