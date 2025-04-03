НМТ-2025: сьогодні завершується основний період реєстрації

У четвер, 3 квітня, завершується основний період реєстрації на НМТ. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Український центр оцінювання якості освіти порадив потенційним вступникам / вступницям не зволікати і за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО.

Звертаємо особливу увагу на таке: якщо вступник / вступниця не натисне на кнопку "Надіслати на обробку" — регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесеної ним / нею інформації, тож його / її не буде зареєстровано для участі в НМТ