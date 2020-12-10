НКРЭКУ снизила тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии в 2021 году на 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2021 году на 6% - с нынешнего 312,76 грн за МВт-час до 293,93 грн за МВт-час. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрэнерго.
"НКРЭКУ снизила на 6% тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии в 2021 году, утвердив его на уровне 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Эта сумма составит около 11% в стоимости электроэнергии для промышленных потребителей (при средневзвешенной цене РСВ (рынка "на сутки вперед" - ред.) 1,3 тыс. грн/МВт)", - говорится в сообщении.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий при этом указал, что "предложенный регулятором уровень тарифа на передачу является минимальным, и не может быть снижен еще больше".
Напомним, с 1 декабря тариф на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" повысился на 30% - до 312,76 грн за МВт-час.