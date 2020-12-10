НКРЕКП знизила тариф Укренерго на передачу електроенергії у 2021 році на 6%

"НКРЕКП знизила на 6% тариф НЕК “Укренерго” на послуги з передачі електроенергії у 2021 році, затвердивши його на рівні 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ). Ця сума становитиме близько 11% у вартості електроенергії для промислових споживачів (при середньозваженій ціні РДН (ринку "на добу наперед" - ред.) 1,3 тис. грн/МВт)", - йдеться у повідомленні.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький при цьому вказав, що “запропонований регулятором рівень тарифу на передачу є мінімальним, і не може бути знижений ще більше".

Нагадаємо, з 1 грудня тариф на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" підвищився на 30% - до 312,76 грн за МВт-год.