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НКРЕКП знизила тариф Укренерго на передачу електроенергії у 2021 році на 6%

НКРЕКП знизила тариф Укренерго на передачу електроенергії у 2021 році на 6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році на 6% - з нинішнього 312,76 грн за МВт-год. до 293,93 грн за МВт-год. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укренерго.

"НКРЕКП знизила на 6% тариф НЕК “Укренерго” на послуги з передачі електроенергії у 2021 році, затвердивши його на рівні 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ). Ця сума становитиме близько 11% у вартості електроенергії для промислових споживачів (при середньозваженій ціні РДН (ринку "на добу наперед" - ред.) 1,3 тис. грн/МВт)", - йдеться у повідомленні.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький при цьому вказав, що “запропонований регулятором рівень тарифу на передачу є мінімальним, і не може бути знижений ще більше". 

Нагадаємо, з 1 грудня тариф на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" підвищився на 30% - до 312,76 грн за МВт-год. 

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