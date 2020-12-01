З 1 грудня тариф Укренерго на передачу електроенергії зросте на 30%

"Прийняти постанову НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2668" (щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ "НЕК "Укренерго" з 01.12.2020)", - йдеться у рішенні Комісії.

Так, НКРЕКП схвалила рішення стосовно підняття тарифу на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" на 30%, з чинного 240,23 грн - до 312,76 грн за МВт-год з 1 грудня 2020 року.

Ним пропонується підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" до 312,76 грн за МВт-год у грудні.