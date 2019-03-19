НКРЭКУ позволила не оборудовать счетчики средствами дистанционной передачи данных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), позволила не оборудовать счетчики средствами дистанционной передачи данных. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании НКРЭКУ, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Нацкомиссии Оксана Кривенко.
По ее словам, принятие этого решения позволит урегулировать ситуацию с необходимостью оборудования счетчиков средствами дистанционной передачи данных и избежать дополнительной финансовой нагрузки на потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций.
При этом она добавила, что решение об увольнении владельцев коммерческих узлов учета природного газа касается приборов типоразмером G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовой объем учета природного газа которых менее 10 тыс. м3.
Также она напомнила, что требование к владельцам коммерческих узлов учета по оборудованию их средствами дистанционной передачи данных определена Кодексом газораспределительных систем и действует с ноября 2015 года.
По данным НКРЭКУ, в около 115 тыс. таких счетчиков отсутствует техническая возможность дистанционного снятия информации для ее дальнейшей передачи Оператору ГРМ, они не оборудованы корректором или вычислителем.
Напомним, вступили в действие снижены нормы потребления газа для населения без счетчиков.
Как сообщал УНН, в Украине около 3 млн украинском не имеют газовых счетчиков, еще 20% жителей страны не имеют учета тепла (отопление).