Кабмін опублікував нові норми споживання газу для населення без лічильників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У газеті "Урядовий кур'єр" опубліковано постанову Кабінету міністрів від 27 лютого, якою в Україні знижено норми споживання газу для населення без лічильників, передає УНН.
"Кабінет міністрів постановляє затвердити норми споживання природного газу побутовими споживачами природного газу у разі відсутності лічільників газу згідно з додатком...", - сказано у документі.
Відповідно до цього рішення, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму знижено до 3,28 куб. м на одну людину на місяць.
За відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача норматив становить 5,39 куб. м, а за наявності газового водонагрівача - 10,49 куб. м.
Як повідомляв УНН, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що споживачі мають платити за спожитий газ за тими нормами, які встановив Кабінет міністрів, а саме до 3,28 кубометрів газу.