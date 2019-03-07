Кабмин опубликовал новые нормы потребления газа для населения без счетчиков

"Кабинет министров постановляет утвердить нормы потребления природного газа бытовыми потребителями природного газа в случае отсутствия счетчиков газа согласно приложению ...", - сказано в документе.



Согласно этому решению, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму снижен до 3,28 куб. м на одного человека в месяц.



При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив составляет 5,39 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - 10,49 куб. м.



Как сообщал УНН, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что потребители должны платить за потребленный газ по тем нормам, которые установил Кабинет министров, а именно до 3,28 кубометров газа.



