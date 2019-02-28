Кабмін знизить норму споживання газу до 3,28 куб. м

Кабмін має намір скасувати пункти 1-3 постанови №63 від 30 січня 2019 року, яким було встановлено норму 3,29 куб. м, ввівши в силу нову знижену норму 3,28 куб. м.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів прийняв рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину в місяць.



Раніше Міненерговугілля запропонувало змінити норми споживання природного газу населенням, якщо не встановлений газовий лічильник.



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Нагадаємо, на думку міністра соцполітики Андрія Реви, платіжки з підвищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.

"Нафтогаз України" звинувачує в підвищенні платіжок за газ в будинках, де не встановлені лічильники, бізнесмена Дмитра Фірташа і Міністерство палива та енергетики.



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