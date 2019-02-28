Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 6444 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118487 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121608 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123833 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122218 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м

Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м

Киев  •  УНН

 • 14819 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, передает УНН.

Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 куб. м, введя в силу новую сниженную норму 3,28 куб. м.

Как сообщал УНН, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.

Ранее Минэнергоугля предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.

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Напомним, по мнению министра соцполитики Андрея Ревы, платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

"Нафтогаз Украины" обвиняет в повышении платежек за газ в домах, где не установлены счетчики, бизнесмена Дмитрия Фирташа и Министерство топлива и энергетики.

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