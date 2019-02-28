Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, передает УНН.
Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 куб. м, введя в силу новую сниженную норму 3,28 куб. м.
Как сообщал УНН, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.
Ранее Минэнергоугля предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.
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Напомним, по мнению министра соцполитики Андрея Ревы, платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.
"Нафтогаз Украины" обвиняет в повышении платежек за газ в домах, где не установлены счетчики, бизнесмена Дмитрия Фирташа и Министерство топлива и энергетики.
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