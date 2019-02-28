Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м

Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 куб. м, введя в силу новую сниженную норму 3,28 куб. м.



Как сообщал УНН, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.



Ранее Минэнергоугля предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Нафтогазе" заявили, что попытки газсбытов взыскать старую задолженность незаконные

Напомним, по мнению министра соцполитики Андрея Ревы, платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

"Нафтогаз Украины" обвиняет в повышении платежек за газ в домах, где не установлены счетчики, бизнесмена Дмитрия Фирташа и Министерство топлива и энергетики.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Нафтогазе" сообщили, скольким абонентам нужны счетчики газа