В "Нафтогазе" заявили, что попытки газсбытов взыскать старую задолженность незаконные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Газсбыты не имеют права взимать с потребителей или даже выставлять им дополнительные суммы за прошлые периоды. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
"Газсбыты не имеют права взимать с потребителей или даже выставлять им дополнительные суммы за прошлые периоды. Независимо от позиции "Нафтогаза", они делали это незаконно. Газсбыты не собираются прощать вам ни копейки из ваших долгов, даже если Кабмин заставит нас списать им миллиарды гривен задолженности", - отметила пресс-служба "Нафтогаза".
Как отметили в компании, ряд газсбытов отменили через суд "несуразно" принятые Кабмином постановления. "Кабмин сыграл в этих судах в поддавки и проиграл. Поэтому и убытки должен компенсировать газсбытам Кабмин. Не Вы, не Нафтогаз, а тот, кто сработал непрофессионально, и должен нести за это ответственность", - отметили в компании.
Как добавили в НАК, прежде чем требовать у кого либо любые суммы, газсбыты Фирташа должны доказать эти суммы в суде. Однако, по мнению руководства "Нафтогаза", для этого администрации газсбытов придется показать объемы по конкретным потребителями, чего они боятся больше всего.
Напомним, учетные устройства газа должны быть установлены в 3 млн домохозяйств в стране, что до сих пор не оборудованы ими.
В НАК "Нафтогазе" не видели расчетов по утвержденной на заседании правительства норме потребления газа (3,29 кубометров на человека).