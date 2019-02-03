У "Нафтогазі" заявили, що спроби газзбутів стягнути стару заборгованість незаконні

"Газзбути не мають права стягувати зі споживачів чи навіть виставляти їм додаткові суми за минулі періоди. Незалежно від позиції "Нафтогазу", вони робили це незаконно. Газзбути не збираються пробачати вам ані копійки з ваших боргів, навіть якщо Кабмін примусить нас списати їм мільярди гривень заборгованості", - зазначила прес-служба "Нафтогазу".

Як зазначили в компанії, ряд газзбутів скасували через суд "недолуго" прийняті Кабміном постанови. "Кабмін зіграв у цих судах в піддавки і програв. Тому і збитки має компенсувати газзбутам Кабмін. Не ви, не Нафтогаз, а той, хто спрацював непрофесійно, і має нести за це відповідальність", - наголосили в компанії.

Як додали в НАКу, перше ніж вимагати у будь-кого будь-які суми, газзбути Фірташа мають довести ці суми в суді. Однак, на думку керівництва "Нафтогазу", для цього адміністрації газзбутів доведеться показати обсяги за конкретними споживачами, чого вони бояться понад усе.

Нагадаємо, облікові пристрої газу мають бути встановлені у 3 млн домогосподарств у країні, які досі не обладнані ними.

У НАК "Нафтогазі" не бачили розрахунків щодо затвердженої на засіданні уряду норми споживання газу (3,29 кубометрів на людину).