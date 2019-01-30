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У "Нафтогазі" ще не бачили розрахунків щодо нових норм споживання газу

У "Нафтогазі" ще не бачили розрахунків щодо нових норм споживання газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У НАК "Нафтогазі" не бачили розрахунків щодо затвердженої сьогодні на засіданні уряду норми споживання газу (3,29 кубометрів на людину). Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ту норму, яку запропонував уряд (3,29 кубометрів газу на одного споживача – ред.), мені важко коментувати, тому що нас не було на цьому засіданні уряду, і я не бачив розрахунків, на підставі яких цю норму корегували", - зазначив Коболєв.

За його словами, така норма є певним середнім значенням, яка не задовольнить тих, хто споживає газу менше неї, тож єдиний можливий компроміс у цьому питанні – це встановлення лічильників газу, які дозволять сплачувати за фактично спожитий енергоресурс.

При цьому він додав, що НАК зацікавлений у тому, щоб якомога швидше забезпечити всі домогосподарства засобами обліку споживання газу, оскільки "в кінцевому рахунку ті обсяги газу, які надмірно нараховуються кінцевому споживачу, йдуть з балансу "Нафтогазу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину на місяць.

Крім того, уряд ухвалив рішення про забезпечення всіх домогосподарств в Україні газовими лічильниками за рахунок НАК "Нафтогаз України".

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