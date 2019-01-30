У "Нафтогазі" ще не бачили розрахунків щодо нових норм споживання газу

"Ту норму, яку запропонував уряд (3,29 кубометрів газу на одного споживача – ред.), мені важко коментувати, тому що нас не було на цьому засіданні уряду, і я не бачив розрахунків, на підставі яких цю норму корегували", - зазначив Коболєв.

За його словами, така норма є певним середнім значенням, яка не задовольнить тих, хто споживає газу менше неї, тож єдиний можливий компроміс у цьому питанні – це встановлення лічильників газу, які дозволять сплачувати за фактично спожитий енергоресурс.

При цьому він додав, що НАК зацікавлений у тому, щоб якомога швидше забезпечити всі домогосподарства засобами обліку споживання газу, оскільки "в кінцевому рахунку ті обсяги газу, які надмірно нараховуються кінцевому споживачу, йдуть з балансу "Нафтогазу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину на місяць.

Крім того, уряд ухвалив рішення про забезпечення всіх домогосподарств в Україні газовими лічильниками за рахунок НАК "Нафтогаз України".