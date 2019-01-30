В "Нафтогазе" еще не видели расчетов по новым нормам потребления газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В НАК "Нафтогазе" не видели расчетов по утвержденной сегодня на заседании правительства норме потребления газа (3,29 кубометров на человека). Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Ту норму, которую предложило правительство (3,29 кубометров газа в одного потребителя - ред.), мне трудно комментировать, потому что нас не было на этом заседании правительства, и я не видел расчетов, на основании которых эту норму корректировали", - отметил Коболев.
По его словам, такая норма является определенным средним значением, не удовлетворит тех, кто потребляет газа меньше нее, поэтому единственно возможный компромисс в этом вопросе - это установление счетчиков газа, которые позволят платить за фактически потребленный энергоресурс.
При этом он добавил, что НАК заинтересован в том, чтобы как можно скорее обеспечить все домохозяйства средствами учета потребления газа, поскольку "в конечном счете те объемы газа, которые чрезмерно начисляются конечному потребителю, идут из баланса "Нафтогаза".
Напомним, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.
Кроме того, правительство приняло решение об обеспечения всех домохозяйств в Украине газовыми счетчиками за счет НАК "Нафтогаз Украины".