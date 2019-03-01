В уряді роз’яснили, за якими нормами треба платити за газ

КИЇВ. 1 березня. УНН. Споживачі мають платити за спожитий газ за тими нормами, які встановив Кабінет міністрів, а саме до 3,28 кубометрів газу. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи в парламенті на годині запитань до уряду, передає кореспондент УНН.