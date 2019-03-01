В уряді роз’яснили, за якими нормами треба платити за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Споживачі мають платити за спожитий газ за тими нормами, які встановив Кабінет міністрів, а саме до 3,28 кубометрів газу. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи в парламенті на годині запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Платити потрібно по тих нормах, які встановлені Кабінетом міністрів”, — зазначив міністр.
За його словами, на наступному засіданні КМУ уряд розгляне питання "наведення порядку в цій сфері".
При цьому він додав, що вирішити проблему обліку газу може повне забезпечення населення лічильниками газу, однак це питання затягуються через рішення парламенту розтягнути цей процес на три роки.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підготував проект постанови про зниження норми споживання газу при відсутності лічильника з 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням.