В правительстве разъяснили по каким нормам надо платить за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Потребители должны платить за потребленный газ по тем нормам, которые установил Кабинет министров, а именно до 3,28 кубометров газа. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в парламенте на часе вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Платить нужно по тем нормам, которые установлены Кабинетом министров", - отметил министр.
По его словам, на следующем заседании КМУ правительство рассмотрит вопрос "наведение порядка в этой сфере".
При этом он добавил, что решить проблему учета газа может полное обеспечение населения счетчиками газа, однако этот вопрос затягиваются из-за решения парламента растянуть этот процесс на три года.
Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.