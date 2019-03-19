НКРЕКП дозволила не обладнувати лічильники засобами дистанційної передачі даних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила не обладнувати лічильники засобами дистанційної передачі даних. Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП, передає УНН з посиланням на повідомлення голови нацкомісії Оксана Кривенко.
За її словами, прийняття цього рішення дозволить врегулювати ситуацію із необхідністю обладнання лічильників засобами дистанційної передачі даних та уникнути додаткового фінансового навантаження на споживачів природного газу, зокрема представників малого бізнесу, бюджетної сфери та релігійних організацій.
При цьому вона додала, що рішення про звільнення власників комерційних вузлів обліку природного газу стосується приладів типорозміром G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3.
Також вона нагадала, що вимога до власників комерційних вузлів обліку щодо обладнання їх засобами дистанційної передачі даних визначена Кодексом газорозподільних систем та діє з листопада 2015 року.
За даними НКРЕКП, у близько 115 тис. таких лічильників відсутня технічна можливість дистанційного зняття інформації для її подальшої передачі Оператору ГРМ, вони не обладнані коректором або обчислювачем.
Нагадаємо, вступили в дію знижені норми споживання газу для населення без лічильників.
Як повідомляв УНН, в Україні близько 3 млн українців не мають газових лічильників, ще 20 % мешканців країни не мають обліку тепла (опалення).