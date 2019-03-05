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Близько 3 млн українців не мають газових лічильників

Близько 3 млн українців не мають газових лічильників

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні близько 3 млн українців не мають газових лічильників, ще 20 % мешканців країни не мають обліку тепла (опалення). Про це на сьогодні на селекторній нараді повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“80% мешканців України мають облік тепла, 20% — це необліковане тепло. Я вважаю, що це означає мега можливість для зловживань з обсягами постачань тепла на місцях. Щодо газу. Близько 3 млн лічильників зараз відсутні в країні. Це означає, що цими 3 млн людей можуть маніпулювати різними нормами по споживанню. І тому рішенням уряду було зобов’язати „Нафтогаз“, постачальні організації встановити лічильники газу”, - повідомив Гройсман.

Він заявив, що наполягатиме аби місцева влада та “Нафтогаз” в цьому 2019 році почали масштабну кампанію зі встановлення безкоштовних лічильників для українців.

За словами прем’єр-міністра, тільки у місті Хмельницький облік тепла здійснюється у 100%.

Як повідомляв УНН, на опалювальний сезон 2018-2019 років уряд виділив 12,5 млрд грн.

Нагадаємо, суд призупинив постанову про зниження норм споживання газу без лічильників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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