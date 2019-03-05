На опалювальний сезон 2018-2019 років уряд виділив 12,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На підготовку до зими 2018-2019 років в Україні уряд виділив 12,5 млрд грн, з них 3 млрд витрачено на ремонт магістральних тепломереж, на нові котельні та ін. Про це сьогодні на селекторній нараді повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми на підготовку до зими витрачаємо колосальні, рекордні ресурси, таких ніколи не було в житті України. 12,5 млрд грн було виділено на підготовку до зими 2018-2019 років. І на заводи, нові котельні, на нові магістральні мережі, на воду, на тепло, на транспортування і т.д. з 12,5 млрд було витрачено тільки 3 млрд”, - повідомив Гройсман.
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Він також додав, що сьогодні у Україні з 20 тис. км магістральних тепломереж, в аварійному стані залишаються 7 тисяч км, а відремонтовано минулому році 240 км магістральних тепломереж.
Як повідомляв УНН, в Україні різниця вартості тепла сягає майже 30-40% при однаковій ціні на газ.