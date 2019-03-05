На отопительный сезон 2018-2019 годов правительство выделило 12,5 млрд грн

"Мы на подготовку к зиме тратим колоссальные, рекордные ресурсы, таких никогда не было в жизни Украины. 12,5 млрд грн было выделено на подготовку к зиме 2018-2019 годов. И на заводы, новые котельные на новые магистральные сети на воду, на тепло, на транспортировку и т.д. с 12,5 млрд было потрачено только 3 млрд", - сообщил Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина способна отказаться от импортного газа в ближайшие годы - Гройсман

Он также добавил, что сегодня в Украине с 20 тыс. км магистральных теплосетей, в аварийном состоянии остаются 7000 км, а отремонтировано прошлом году 240 км магистральных теплосетей.

Как сообщал УНН, в Украине разница стоимости тепла достигает почти 30-40% при одинаковой цене на газ.



