В Україні різниця вартості тепла сягає майже 30-40% при однаковій ціні на газ

"Що для Луцька, що для Франківська ціна газу є однакова. Але тільки у Франківську ціна тепла 1 312 грн за гігакалорію, а в Луцьку - 1 847 грн. До чого тут ціна газу?.. При однаковій ціні на газ ми бачимо, що в Україні є різниця майже на 30-40% на вартість тепла. Я розумію, що різниця вартості може бути, бо технології виробництва тепла в кожному місці різні... В мене питання а що зробили місцеві власники Теплокомуненерго? А 99% Теплокомуненерго належать кому? Муніциполітетам, місцевим владам", - повідомив Гройсман.

Прем'єр-міністр також навів дані щодо вартості гігакалорій теплової енергії в містах України:

Івано-Франківськ – вартість гігакалорій теплової енергії 1 312 грн, Житомир – 1 389 грн, Маріуполь – 1 303 грн, Вінниця – 1375 грн, Одеса – 1 229 грн, Тернопіль 1 249 грн, місто Київ – 1 317 грн. Луцьк – 1 847 грн, Кропивницький – 1852 грн, Полтава – майже 1 60 грн, Рівне – 1 800 грн, Черкаси – 1 606 грн і Чернігів - 1 737 грн.

За його словами, кінцева вартість тепла і води залежить від технологій виробництва тепла, від мінімізації втрат, від об’єктивного обліку, від заходів енергозбереження на які сьогодні децентралізація дала можливості, в принципі, рівні для всієї Україні.

Як повідомляв УНН, Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 30%.