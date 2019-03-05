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В Украине разница стоимости тепла достигает почти 30-40% при одинаковой цене на газ

В Украине разница стоимости тепла достигает почти 30-40% при одинаковой цене на газ

Киев  •  УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. При одинаковой цене на газ в городах Украины наблюдается разница стоимости тепла почти 30-40%. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Что для Луцка, что для Франковская цена газа одинакова. Но только в Одессе цена тепла 1312 грн за гигакалорию, а в Луцке - 1847 грн. При чем тут цена газа?.. При одинаковой цене на газ мы видим, что в Украине разница почти на 30-40% на стоимость тепла. Я понимаю, что разница стоимости может быть, потому что технологии производства тепла в каждом месте разные... У меня вопрос, а что сделали местные владельцы Теплокоммунэнерго? а 99% Теплокоммунэнерго принадлежат кому? Мунициполитетам, местным властям", - сообщил Гройсман.

Премьер-министр также привел данные по стоимости гигакалорий тепловой энергии в городах Украины:

Ивано-Франковск - стоимость гигакалорий тепловой энергии 1312 грн, Житомир - 1389 грн, Мариуполь - 1303 грн, Винница - 1375 грн, Одесса - 1229 грн, Тернополь 1249 грн, Киев - 1317 грн. Луцк - 1847 грн, Кропивницкий - 1852 грн, Полтава - почти 1 60 грн, Ровно - 1800 грн, Черкассы - 1606 грн и Чернигов - 1737 грн.

По его словам, конечная стоимость тепла и воды зависит от технологий производства тепла, от минимизации потерь, от объективного учета, от мероприятий энергосбережения на которые сегодня децентрализация дала возможности, в принципе, равные для всей Украины.

Как сообщал УНН, Украина сократила заполненность ПХГ газом до 30%.

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