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Суд призупинив постанову про зниження норм споживання газу без лічильників

Суд призупинив постанову про зниження норм споживання газу без лічильників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Суд призупинив дію урядової постанови про зниження норми споживання для побутових споживачів без лічильників до 3,29; 5,39; 10,49 куб. м на одну особу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Ганебне шоу жадібних облгазів триває. "Кременчукгаз" звернувся до суду, який і призупинив дію урядової постанови про зниження норми споживання для побутових споживачів без лічильників до 3,29; 5,39; 10,49 куб. м на одну особу. Тепер українці, у яких не встановлений газовий лічильник, знову мають оплачувати 9,8, понад 18 і аж 23 куби на одну особу, залежно від наявності централізованого гарячого водопостачання або газової колонки", - вказали у НАК.

У "Нафтогазі" наголосили, що врегулювання питання з нормами споживання - зона відповідальності Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Щоб пришвидшити вирішення цього питання, радимо звертатися на урядову гарячу лінію 1545 та до ваших депутатів. Сподіваємося, найближчим часом уряд знайде можливість привести норми споживання у відповідність з реальними потребами споживачів", - додали у компанії.

У НАК наголосили на необхідності провести повноцінний аудит облгазів. "І тоді стане зрозуміло, скільки реально споживають люди. На основі такого аудиту можна обчислити реальні норми", - вказали у "Нафтогазі".

"Ще більш правильне рішення - встановлення лічильників. Ми готові взятися за цей проект, який з 2010 року не подужали облгази. З нетерпінням чекаємо на затвердження нашого фінплану... людина, яка має лічильник, не витрачає більше 3 куб. м газу на місяць. То чому ж українці без лічильників мають платити у 3-7 разів більше?" - резюмували у НАК.

Нагадаємо, 30 січня Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін ухвалив рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину на місяць.

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