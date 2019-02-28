Суд приостановил постановление о снижении норм потребления газа без счетчиков

"Позорное шоу жадных облгазов продолжается. "Кременчуггаз" обратился в суд, который и приостановил действие правительственного постановления о снижении нормы потребления для бытовых потребителей без счетчиков до 3,29; 5,39; 10,49 куб. м на одного человека. Теперь украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, снова должны оплачивать 9,8, свыше 18 и до 23 кубов на человека, в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки", - указали в НАК.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что урегулирование вопроса с нормами потребления - зона ответственности Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Чтобы ускорить решение этого вопроса, советуем обращаться на правительственную горячую линию 1545 и к вашим депутатам. Надеемся, в ближайшее время правительство найдет возможность привести нормы потребления в соответствие с реальными потребностями потребителей", - добавили в компании.

В НАК отметили необходимость провести полноценный аудит облгазов. "И тогда станет ясно, сколько реально потребляют люди. На основе такого аудита можно вычислить реальные нормы", - указали в "Нафтогазе".

"Еще более правильное решение - установка счетчиков. Мы готовы взяться за этот проект, который с 2010 года не осилили облгазы. С нетерпением ждем утверждения нашего финплана... человек, который имеет счетчик, не тратит более 3 куб. м газа в месяц. Так почему же украинцы без счетчиков должны платить в 3-7 раз больше?" - резюмировали в НАК.

Напомним, 30 января Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.