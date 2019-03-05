Около 3 млн украинцев не имеют газовых счетчиков

"80% жителей Украины имеют учета тепла, 20% - это неучтенное тепло. Я считаю, что это значит мега возможность для злоупотреблений с объемами поставок тепла на местах. По газу. Около 3 млн счетчиков сейчас отсутствуют в стране. Это означает, что этими 3 млн человек могут манипулировать различными нормами по потреблению. И поэтому решением правительства было обязать "Нафтогаз", снабженческие организации установить счетчики газа", - сообщил Гройсман.

Он заявил, что будет настаивать чтобы местные власти и "Нафтогаз" в этом 2019 году начали масштабную кампанию по установлению бесплатных счетчиков для украинцев.

По словам премьер-министра, только в городе Хмельницкий учет тепла осуществляется в 100%.

Как сообщал УНН, на отопительный сезон 2018-2019 годов правительство выделило 12,5 млрд грн.

Напомним, суд приостановил постановление о снижении норм потребления газа без счетчиков.



