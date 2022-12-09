Немецкие радикалы хотели убить Шольца: что известно о неудачном госперевороте в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Немецкие радикалы движения "Граждане Рейха" планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. О подробностях стало известно The New York Times, пишет УНН.
Детали
Как пишет газета, "власть обвинила участников в сговоре с целью свержения правительства и убийства канцлера".
Сообщается, что среди предметов, обнаруженных в ходе расследования против радикалов, был "список с именами 18 политиков и журналистов, считавшихся врагами, в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок".
Представители федеральной полиции и разведки сообщили, что в 50 из 150 домов, обысканных в среду, было найдено военное оборудование, включая пистолеты, боеприпасы, электрошокеры, очки ночного видения, арбалеты, ножи, боевые шлемы и даже мечи. Также был значительный резерв наличных денег более 100 000 евро, а также золото и серебро.
Контекст
Утром 7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.
По данным немецких СМИ, “главой” нового государства должен стать принц Генрих XIII из Тюрингии, в правительство должна была войти бывшая депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, а “военное подразделение” возглавил бы бывший командир элитного подразделения Бундесвера.
После общенациональных рейдов 13 подозреваемых в заговоре относительно госпереворота в Германии находятся под стражей.