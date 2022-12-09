Німецькі радикали хотіли вбити Шольца: що відомо про невдалий держпереворот у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Німецькі радикали руху "Громадяни Рейху" планували вбити німецького канцлера Олафа Шольца. Про подробиці стало відомо The New York Times, пише УНН.
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Як пише газета, "влада звинуватила учасників у змові з метою повалення уряду та вбивства канцлера".
Повідомляється, що серед предметів, виявлених під час розслідування проти радикалів, був "список з іменами 18 політиків і журналістів, які вважалися ворогами, зокрема канцлер Олаф Шольц та його міністр закордонних справ Анналена Бербок".
Представники федеральної поліції та розвідки повідомили, що у 50 із 150 будинків, які були обшукані в середу, було знайдено військове обладнання, включаючи пістолети, боєприпаси, електрошокери, окуляри нічного бачення, арбалети, ножі, бойові шоломи та навіть мечі. Також був значний резерв готівки понад 100 000 євро, а також золото та срібло.
Контекст
Вранці 7 грудня у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Повідомляється, що у підготовці держперевороту німецькі правоохоронці підозрюють 52 особи, 25 з яких затримано.
За даними німецьких ЗМІ, “главою” нової держави має стати принц Генріх XIII з Тюрінгії, до уряду мала увійти колишня депутат парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а “військовий підрозділ” очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу.
Після загальнонаціональних рейдів 13 підозрюваних у змові щодо держперевороту у Німеччині перебувають під вартою.