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Немецкая компания Rheinmetall получила новый заказ на БМП для Украины

Киев • УНН

 • 282512 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит дополнительные БМП для Украины. Компания объявила, что получила заказ от министерства обороны Германии на 20 боевых машин пехоты Marder, пишет dpa, передает УНН.

Немецкая компания Rheinmetall получила новый заказ на БМП для Украины

Детали

Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля, сообщила компания.

Уже поставлено 40 машин Marder, 20 из них от Rheinmetall и 20 со складов вооруженных сил Германии, Бундесвера. Кроме того, Rheinmetall предлагает еще 60 Marder, которые еще нужно отремонтировать.

Marder используется Бундесвером с начала 1970-х годов. Его постепенно заменяет танк-преемник Puma. Для Украины Rheinmetall переделывает старые танки, чтобы они подходили для использования на передовой.

Также до конца июля должна быть отгружена первая партия из 10 000 35-мм боеприпасов для зенитного танка "Гепард". Rheinmetall имеет контракт на поставку в общей сложности 300 000 боеприпасов.

Добавим

Rheinmetall также хочет производить транспортные танки Fuchs (Fox) в Украине.

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