Немецкая компания Rheinmetall получила новый заказ на БМП для Украины

Детали

Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля, сообщила компания.

Уже поставлено 40 машин Marder, 20 из них от Rheinmetall и 20 со складов вооруженных сил Германии, Бундесвера. Кроме того, Rheinmetall предлагает еще 60 Marder, которые еще нужно отремонтировать.

Marder используется Бундесвером с начала 1970-х годов. Его постепенно заменяет танк-преемник Puma. Для Украины Rheinmetall переделывает старые танки, чтобы они подходили для использования на передовой.

Также до конца июля должна быть отгружена первая партия из 10 000 35-мм боеприпасов для зенитного танка "Гепард". Rheinmetall имеет контракт на поставку в общей сложности 300 000 боеприпасов.

Добавим

Rheinmetall также хочет производить транспортные танки Fuchs (Fox) в Украине.