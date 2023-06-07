Німецька компанія Rheinmetall отримала нове замовлення на БМП для України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Німецький оборонний концерн Rheinmetall готує додаткові БМП для України. Компанія оголосила, що отримала замовлення від міністерства оборони Німеччини на 20 бойових машин піхоти Marder, пише dpa, передає УНН.
Деталі
Транспортні засоби повинні бути доставлені в Україну до кінця липня, повідомила компанія.
Вже поставлено 40 машин Marder, 20 з них від Rheinmetall та 20 зі складів збройних сил Німеччини, Бундесверу. Крім того, Rheinmetall пропонує ще 60 Marder, які ще потрібно відремонтувати.
Marder використовується Бундесвером з початку 1970-х років. Його поступово замінює танк-наступник Puma. Для України Rheinmetall переробляє старі танки, щоб вони підходили для використання на передовій.
Також до кінця липня має бути відвантажено першу партію з 10 000 35-мм боєприпасів для зенітного танка "Гепард". Rheinmetall має контракт на постачання в цілому 300 000 боєприпасів.
Додамо
Rheinmetall також хоче виробляти транспортні танки Fuchs (Fox) в Україні.